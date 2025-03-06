الامارات | 4 وجوه جديدة في المنتخب أبرزهم لوكاس وبيريرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، قائمة جديدة لـ«الأبيض» ضمت 27 لاعباً استعداداً لخوض مباراتَي إيران وكوريا الشمالية، يومَي 20 و25 الجاري، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وشهدت القائمة استدعاء أربعة وجوه للمرة الأولى، هم: علاء الدين زهير «الوحدة»، ولوان بيريرا وكايو لوكاس «الشارقة»، وجوناتاس سانتوس «الوصل».

وضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من خالد عيسى وعلي خصيف وخالد توحيد وحمد المقبالي، بجانب اللاعبين محمد العطاس ولوكاس بيمنتا وكوامي كويدو وخليفة الحمادي وعلاء الدين زهير وزايد سلطان وخالد الظنحاني وماركوس مليوني وعبدالله إدريس ويحيى نادر وماكنزي هانت وعبدالله رمضان وطحنون الزعابي وعصام فايز ويحيى الغساني وحارب عبدالله وفابيو دي ليما وجوناتاي سانتوس ولوان بيريرا وبرنو أوليفيرا وكايو لوكاس وسلطان عادل وكايو كانيدو.

وإضافة إلى الوجوه الجديدة، شهدت القائمة عودة المهاجم سلطان عادل «شباب الأهلي» بعد غياب طويل في الفترة الماضية بداعي الإصابة، والحارس الصاعد خالد توحيد «الشارقة»، فيما استمر غياب لاعب الوصل علي صالح عن القائمة على الرغم من أنه ظل يشارك أساسياً مع فريقه في الفترة الماضية.

ويحتل المنتخب حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط خلف كل من منتخب إيران المتصدر بـ16 نقطة وأوزبكستان الثاني برصيد 13 نقطة.