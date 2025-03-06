الامارات | تيغالي يتألق مع فريق دائرة القضاء في كأس منصور بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ فريق دائرة القضاء، وصيف النسخة الماضية، مشواره في كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025 بطريقة قوية، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على فريق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 7-1، أول من أمس، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكان فريق دائرة القضاء قد خسر اللقب، في العام الماضي، بركلات الترجيح أمام مكتب الشؤون القانونية، إلا أنه عمل على تعزيز صفوفه في النسخة الحالية، وضم المهاجم الدولي السابق سيباستيان تيغالي إلى قائمته، الذي ارتدى شارة القيادة، وسجل أحد أهداف المباراة، فيما أحرز زميله لوجاه جونيور «ثلاثية»، وجوس فيكتور «هدفين»، وهدف لأحمد مجدي، بينما أحرز هدف مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية اللاعب خليفة المسكري.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، فاز قطاع الشؤون المالية والمشتريات بهدفين لهدف على مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، وذلك عن طريق ثنائية بيتر سوتي ومحمد أحمد، وجاء هدف مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي عبر حمزة الزناتي.

خطف لوجاه جونيور، مهاجم دائرة القضاء، الأنظار في مباراة فريقه، وتمكن من الحصول على جائزة «رجل المباراة»، بعدما سجل أول ثلاثية في النسخة الجارية للبطولة.

وفي اللقاء الثاني، اختارت اللجنة الفنية عبدالله يعقوب، حارس قطاع الشؤون المالية والمشتريات، كأفضل لاعب، بعد التصديات الرائعة التي قام بها خلال المواجهة.

مطر و«عموري»: بادرة المباراة الاستعراضية «رائعة»

أشاد اللاعب الدولي السابق، إسماعيل مطر، ببادرة تنظيم أول مباراة استعراضية بين نجوم منتخب الإمارات أبطال «خليجي 18» و«خليجي 21» في الافتتاح الرسمي لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، الإثنين الماضي.

وقال في تصريحات صحافية: «إن اللقاء أعاد إلى اللاعبين ذكريات سابقة مميزة»، وأثنى على الجهود الرائعة المبذولة من اللجنة المنظمة للبطولة.

من جهته، قال صانع الألعاب عمر عبدالرحمن «عموري»، في تصريحات صحافية: «إن البطولة وصلت إلى مستويات عالية، بسبب وجود لاعبين أصحاب مستويات مميزة»، وطالب الفرق المشاركة بالاستمتاع بالأجواء الرائعة للمنافسات، متمنياً التوفيق للجميع. وتوجه «عموري» بالشكر إلى اللجنة المنظمة على استضافة أبطال «خليجي 18» و«خليجي 21» في المباراة الاستعراضية «الرائعة» التي انتهت بالتعادل 2-2.