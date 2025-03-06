الامارات | 5000 رياضي يشاركون في دورة «تحدي حفيت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية العين، بالتعاون مع نادي العين، انطلاقة النسخة الأولى من بطولات «تحدي حفيت» الرمضانية للألعاب الرياضية، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في قاعة رئيس مجلس الإدارة في استاد هزاع بن زايد، بحضور العضو المنتدب لنادي العين، حمد نخيرات العامري، ومدير عام بلدية مدينة العين، راشد المنعي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، سالم الكتبي.

وقال راشد المنعي: «إن تجاوب كل الأحياء السكنية للمشاركة في بطولات (تحدي حفيت) خلال فترة وجيزة، يجسد روح الأسرة الواحدة التي ظلت سمة من سمات أهل العين»، مشيراً إلى أن التعاون مع نادي العين في تنظيم البطولة جاء انطلاقاً من الخبرات المتراكمة للنادي في تنظيم أفضل وأهم الأحداث الرياضية، واحترافية النادي العالية في مواكبة التطور، وارتباط اسمه بأعلى مؤشرات النجاح خلال مشاركاته المميزة على الصعيدين المحلي والخارجي.

من جانبه، قال سالم الكتبي: «يعد تحدي حفيت الرياضي حدثاً رياضياً بارزاً، يجمع مختلف الأحياء السكنية في المدينة ومؤسساتها الحكومية والخاصة»، مضيفاً: «تنطلق المنافسات في الخامس من رمضان وتستمر حتى 18 منه، وسط أجواء حماسية تعزز الروح الرياضية، وقد تم اعتماد أعلى المعايير التنظيمية لضمان تقديم تجربة رياضية متكاملة تلبي تطلعات المشاركين والجماهير، وذلك تحت إشراف بلدية العين ونادي العين الرياضي».

وأضاف: «يتنافس على لقب كرة القدم 36 فريقاً، بواقع 24 من الأحياء السكنية، و12 فريقاً تمثل الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب تسع رياضات أخرى تشمل: كرة الطائرة، وكرة السلة، والجوجيتسو، والجري، والدراجات الهوائية، والرماية، والبادل، والبلاي ستيشن، إضافة إلى سبع بطولات خاصة بأصحاب الهمم».