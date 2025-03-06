الامارات | تحدي الموانع في دورة ند الشبا ينطلق الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الليلة منافسات بطولة تحدي الموانع التي تقام ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتُقام سنوياً خلال رمضان، في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتُعد بطولة تحدي الموانع تحدياً زمنياً لتخطي الموانع، حيث يركض المشاركون لمسافة 400 متر، يتجاوزون خلالها 11 عائقاً، ويجب على المتسابقين إنهاء السباق بأسرع وقت ممكن، مع تحديد سقف زمني قدره خمس دقائق، ويُسمح لكل مشارك بالمشاركة مرة واحدة فقط خلال أيام التصفيات، وإذا تجاوز المتسابق أي عائق لأي سبب، سيتم استبعاده من السباق، ويُسمح للمتسابقين بمحاولة تجاوز العائق الواحد مرتين فقط، وإذا لم يتمكن من اجتيازه تُطبق عليه عقوبة زمنية، وتتضمن البطولة فئتين، هما الفئة المفتوحة للرجال، والفئة المفتوحة للسيدات، ويُسمح فيهما بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، ويتأهل للنهائيات أفضل 20 رجلاً، وأفضل 20 سيدة، ممن حققوا أسرع زمن خلال أيام التصفيات.

قرعة متوازنة

أجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي أقيمت في نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور الإداريين من الفرق المشاركة في البطولة، حيث أسفرت عن تقسيم الفرق الـ10 المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، وتضمنت المجموعة الأولى فرق: شرطة دبي حامل لقب البطولة، إضافة إلى شرطة الشارقة، ودائرة المالية، ومحاكم دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وبلدية دبي، وماي دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة تنمية المجتمع، وتنطلق البطولة الأحد المقبل بأربع مباريات، يلتقي فيها فريق شرطة دبي مع فريق محاكم دبي في الساعة 9:30 مساء، كما يلتقي فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب مع فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الساعة 10:10 مساء، وفريق شرطة الشارقة مع فريق دائرة المالية في الساعة 10:50 مساء، وفريق بلدية دبي مع فريق ماي دبي في الساعة 11:30 مساء.

رعاية ماسية

أعلنت شركة داماك العقارية عن رعايتها الماسية لدورة ند الشبا الرياضية، وقال المدير العام للعمليات والتمويل والضيافة في «داماك العقارية»، علي سجواني: «تلعب الرياضة واللياقة البدنية دوراً محورياً في بناء مجتمعات قوية ومتماسكة، ونحن فخورون بدعم مبادرة تحفز الأفراد على تنمية طاقاتهم، والسعي نحو التميز، إن شراكتنا مع دورة ند الشبا الرياضية تعكس التزام (داماك) بدعم المبادرات التي تثري حياة الأفراد، وتعزز رفاهية المجتمع».

بعد مباراة ماراثونية.. «السعودية» يهزم «أستراليا» في البادل

أسفرت منافسات اليوم الثاني من دور المجموعات في بطولة ند الشبا لفرق البادل عن فوز فريق السعودية على فريق أستراليا بنتيجة (2-1) في مباراة ماراثونية كانت تفصيلها كالتالي: فاز الثنائي الأسترالي دومينيك بيتشارد وماريوس زيلبا، على الثنائي السعودي قاسم عبيدان ونواف القاضي، في الجولة الأولى بنتيجة 6-3 و6-4، وفي الجولة الثانية تمكن الثنائي السعودي فيصل الربدي وعبدالرحمن الزم، من الفوز على الثنائي الأسترالي تيم براون وروس تايلور، بنتيجة 6-3 و7-6، بعد أن تعادلا ولعبا على النقطة الذهبية، وفي الجولة الثالثة فاز الثنائي السعودي سطام الشهراني وحسين المعراج، على الثنائي الأسترالي فوك فيليكوفيتش وجونو بريكي، بنتيجة 5–7 و6-4 و7-6، بعد التعادل والتنافس على النقطة الذهبية.

وفي المباريات الأخرى فاز فريق هولندا على فريق الكويت 2-1، كما فاز فريق إيران على فريق البحرين 3- صفر.

مواعيد الفعاليات

. الريشة الطائرة: السبت المقبل.

. كرة السلة للكراسي المتحركة: الأحد المقبل.

. الرماية مع الجري (ليزر رن): الإثنين المقبل

. شد الحبل: 11 مارس.

. سباق الدراجات الهوائية: 15 مارس.

. الكرة الطائرة: 12 مارس.