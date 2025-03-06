الامارات | البطائح يحجز مقعده في ربع نهائي دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز فريق البطائح مقعده في ربع نهائي دوري كرة السلة، بعد فوزه على مضيفه الظفرة (103-73)، فيما قطع الوصل خطوة نحو التأهل بتغلبه على ضيفه الوحدة (86-79).

وأسفر الدور التمهيدي، في ديسمبر الماضي، عن تأهل شباب الأهلي والشارقة والنصر إلى الدور نصف النهائي، بعد حلولها في المراكز الثلاثة الأولى خلال الدور التمهيدي، فيما خاضت الفرق التي حلت بين المركزين الرابع والسابع وهي: البطائح والوصل والوحدة والظفرة، الدور ربع النهائي لتحديد هوية الفريق الرابع المكمّل لأضلاع المربع الذهبي.

واستفاد البطائح الذي حل رابعاً في ختام الدور التمهيدي، من نظام البطولة، بمنحه أفضلية الفوز التلقائي في لقاء الذهاب أمام الظفرة الذي حل سابعاً في ختام الدور التمهيدي، قبل أن يكرر انتصاره في الإياب، وينتظر في ختام الدور ربع النهائي الفريق الفائز وفق نظام البطولة ذاتها من مواجهات الوصل والوحدة التي ستقام بنظام (بست أوف 3)، من مباراتي ذهاب وإياب، واللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة في حالة التعادل، مع العلم بأن لقاء الإياب سيقام السبت المقبل، والمباراة الفاصلة في 12 من الشهر الجاري.

ولم يجد البطائح صعوبة في تسجيل انتصاره العريض على الظفرة، بعد أن أحكم لاعبو «الراقي» قبضتهم على نتائج مراحل المباراة الأربع بواقع (29-26 و24-12 و28-19 و22-16).

بدوره، احتاج الوصل لضمان فوزه إلى نيل لاعبيه الأفضلية في نتائج الربعين الأول والرابع بواقع (25-18 و21-14)، فيما لم يستفد الوحدة من تفوقه في الربعين الثاني والثالث (27-24 و20-16) التي لم تكن كافية له بالعودة إلى نتيجة المباراة.

. الوصل قطع خطوة نحو التأهل بتغلبه على ضيفه الوحدة.