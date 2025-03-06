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الامارات | 122 لاعباً يشاركون في بطولة العين للملاكمة

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دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | 122 لاعباً يشاركون في بطولة العين للملاكمة 1/2
  • الامارات | 122 لاعباً يشاركون في بطولة العين للملاكمة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، غداً، بطولة العين الرمضانية للملاكمة، بمشاركة 122 لاعباً ولاعبة من داخل الدولة وخارجها.

وقال المدير الفني لاتحاد الإمارات للملاكمة، محمد الشبلي: «إن الحدث شهد إقبالاً كبيراً من اللاعبين المحليين والدوليين»، مشيراً إلى مشاركة لاعبين من خمس دول هي البحرين والكويت والأردن، والعراق وإيران، إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني.

وأشار إلى أن «البطولة تستهدف فئة الشباب من 16 إلى 17 عاماً، بمشاركة 15 نادياً من مختلف أنحاء الدولة، بما يعزز قاعدة انتشار اللعبة وتطوير المواهب الصاعدة».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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