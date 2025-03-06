الامارات | الدوسري: نطلب دعم الجمهور في الكويت  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح مدافع القادسية الكويتي، راشد الدوسري، الذي تسبب في حالة الطرد التي تعرض لها مهاجم النصر، علي مبخوت، أن ما حدث أمر وارد في كرة القدم، ويكون داخل الملعب فقط، ولكن خارج الملعب الأمور تكون مختلفة مع كل اللاعبين، مشيراً إلى أن فريقه أنهى الجولة الأولى من المواجهة بنجاح، وتبقى المباراة الثانية المقررة الأسبوع المقبل.

وتعمّد مدافع القادسية الكويتي، راشد الدوسري، استفزاز مهاجم النصر، علي مبخوت، في أكثر من هجمة، حتى الدقيقة 23 التي شهدت الالتحام مرتين بين اللاعبين، ما استفز مهاجم النصر، الذي قام بدفع اللاعب بغرابة، ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء لمبخوت مباشرة، وسط دهشة الجمهور والجهاز الفني للنصر.

وقال راشد الدوسري لـ«الإمارات اليوم»: «نبارك لجماهير القادسية الكويتي، حققنا فوزاً مهماً، ولكن انتهت جولة واحدة فقط، وباقي مباراة العودة، إلى الآن لم يُحسم أي شيء، نطلب من جمهور القادسية دعم الفريق في مباراة العودة بالكويت، تبقت خطوة واحدة على المباراة النهائية، ويجب التعامل معها بجدية».

وأضاف: «فريق القادسية خاض المباراة من أجل الفوز، القادسية فريق كبير ويلعب أي مباراة من أجل الخروج بأفضل نتيجة، وتتبقى مباراة العودة في الكويت، ونطلب من جمهور القادسية دعم الفريق».

وعن حالة الطرد وما حدث مع علي مبخوت، قال الدوسري: «استغللنا حالة الطرد لتحقيق الفوز في نهاية المباراة».