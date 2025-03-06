الامارات | إيفيتش يطلب مباريات ودية لإعادة ترتيب أوراق العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، طلب من إدارة النادي تحضير عدد من المباريات الودية لخوضها خلال فترة التوقف الحالية، وذلك لإعادة ترتيب الأوراق بشكل متكامل قبل موعد استئناف المشوار في بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في 29 مارس الجاري.

وقد بدأت إدارة نادي العين في البحث عن فِرَق يمكن أن يواجهها «الزعيم» خلال هذه الفترة، وذلك بالتنسيق مع المدرب، لضمان أن تكون هذه المباريات ذات فائدة فنية تتماشى مع خططه الإعدادية. ومن المتوقع أن تعلن إدارة النادي خلال الأيام المقبلة عن هوية الفرق وتوقيت المباريات.

ويسعى الجهاز الفني من خلال هذه المباريات الودية إلى منح اللاعبين الفرصة لاستعادة حساسية المباريات، خصوصاً أولئك الذين لم يحصلوا على دقائق لعب كافية في الفترة الماضية، إضافة إلى تجربة بعض الخطط والأساليب التكتيكية التي قد يعتمدها الفريق في المرحلة المقبلة.

كما ستشكل هذه اللقاءات فرصة للمدرب لمراقبة أداء اللاعبين عن كثب، والتأكد من مدى جاهزيتهم البدنية والفنية قبل استئناف المنافسات الرسمية.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليومية على استاد خليفة بن زايد تحت قيادة المدرب الصربي، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة أربعة أيام، عقب مواجهتهم فريق الوحدة في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة التي أثارت العديد من علامات الاستفهام حول أداء الفريق.

وتركز التمارين على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب تعزيز بعض الجوانب التكتيكية التي يسعى المدرب إيفيتش إلى تطويرها قبل استئناف المنافسات.

ويُظهر الصربي منذ وصوله اهتماماً بالغاً بالجوانب التكتيكية.