الامارات | الصافرة الأجنبية تغيب عن 5 جولات متتالية للدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غابت الصافرة الأجنبية عن الجولات الخمس الماضية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، على الرغم من وجود مباريات حساسة تمثلت في قمة النصر والوصل ضمن الجولة 16 التي قادها الحكم أحمد سالم خلفان، والوصل مع العين في الجولة 17 التي قادها الحكم يحيى الملا، والنصر مع الجزيرة في الجولة نفسها التي قادها الحكم محمد الهرمودي، ومباراة «كلاسيكو أبوظبي» بين الوحدة والعين في الجولة 18 التي قادها الحكم سلطان محمد صالح.

وأحجمت الفرق عن طلب الاستعانة بالحكم الأجنبي في الفترة الأخيرة في وقت تشتد المنافسة على اللقب مع تصدر شباب الأهلي للدوري برصيد 47 نقطة، بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة، يليهما الوحدة (31 نقطة)، ثم الجزيرة (30 نقطة)، والعين (29 نقطة).

وظهرت الصافرة الأجنبية في الدوري 10 مرات حتى الجولة 18 فقط، كانت الأولى بمباراة الوصل مع النصر ضمن الجولة الثالثة التي قادها الحكم الألماني فيليكس زواير، وفي مباراة شباب الأهلي والوحدة في الجولة نفسها التي قادها الحكم الهولندي داني ماكيلي، وقاد مباراة العين والوصل ضمن الجولة الرابعة الحكم الفرنسي كليمون توربان، وظهرت الصافرة الأجنبية أيضاً في الجولة الخامسة خلال قمة العين والوحدة التي قادها الحكم الإيطالي دافيدي ماسا، فيما قاد الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا مباراة العين وشباب الأهلي ضمن الجولة السابعة، وقاد الحكم نفسه مواجهة الشارقة مع الوحدة ضمن الجولة العاشرة، وفي الجولة نفسها قاد الحكم الألماني دانيل سايبيرت مباراة الجزيرة والعين، وأدار الحكم السلوفيني سلافكو فيتنتش مباراة شباب الأهلي والوصل في الجولة نفسها، وأدار الحكم المكسيكي سيزار راموس مباراة العين مع الشارقة ضمن الجولة 11، فيما قاد الحكم الروسي سيرغي كاراسيف مباراة شباب الأهلي والجزيرة ضمن الجولة 13.

وسجّلت الصافرة الأجنبية الحضور الأكبر في المباريات التي يكون العين طرفاً فيها (خمس مرات)، وجاء شباب الأهلي في المرتبة الثانية (أربع مرات)، والوصل والوحدة ثالثاً (ثلاث مرات)، والشارقة والجزيرة رابعاً (لمرتين)، والنصر خامساً (مرة واحدة).

من جهته، قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبدالله العاجل، إن ابتعاد أكثر من فريق من الأندية الكبيرة عن المنافسة على الصدارة، بجانب اقتراب شباب الأهلي من حسم اللقب بنسبة تصل إلى 80% وراء عزوف هذه الأندية عن الاستعانة بالصافرة الأجنبية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «أندية كثيرة لا ترى جدوى من دفع مبلغ 170 ألف درهم مقابل الاستعانة بالحكم الأجنبي في المباراة الواحدة، خصوصاً بعدما اقترب شباب الأهلي من حسم اللقب».

وأوضح «اقتراب حسم لقب الدوري لمصلحة شباب الأهلي خفف الضغوط على قضاة الملاعب، وجعلهم يقودون المباريات بأريحية حتى إن لجنة الحكام في اتحاد الكرة بدأت تدفع بحكام للمشاركة للمرة الأولى في إدارة مباريات الدوري».

وأضاف: «شهدت الجولات الثلاث الأخيرة أيضاً عودة حكام الفيديو المحليين للمشاركة في إدارة مباريات الدوري، خلافاً لما كان يحدث في السابق بعدما كان كل حكام (الفار) أجانب، فيما كان قضاة الملاعب المحليون حكام فيديو مساعدين».