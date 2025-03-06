شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للبنك الأهلي في دور الـ 16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يدخل اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية للتونسي أنيس بوجلبان، معسكراً مغلقاً بالإسكندرية، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام البنك الأهلي، والتي تجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء غداً الجمعة على ستاد برج العرب.

ويستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، خدمات مدافعه باهر المحمدي في اللقاء المقبل بالكأس، بعدما غاب عن آخر مباراتين في الدوري بسبب تعرضه للطرد في مواجهة الإسماعيلي التي انتهت بالتعادل السلبي.

وحصد المصري 30 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، ليضمن الاستمرار في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.

كان المصري تأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز على عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، بينما جاء تأهل البنك الأهلي بعد الفوز على بترول أسيوط بهدف نظيف أيضاً.