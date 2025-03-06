شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المحليين يواصل استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا في إياب التصفيات والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخب مصر للمحليين بقيادة وائل رياض، استعداداته لخوض المواجهة المرتقبة أمام جنوب إفريقيا في إياب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا للمحليين 2025، المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 9 مارس الجاري بالإسماعيلية في التاسعة مساء.

وتعادل منتخب المحليين ، مع نظيره الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين، حيث تقدم منتخب مصر في الدقيقة 66 عن طريق محمد عنتر، وتعادل منتخب جنوب أفريقيا عن طريق كريج ويب فى الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

يذكر أن الفائز من مجموع المباراتين يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.

وحال تخطي منتخب مصر هذه التصفيات يخوض غمار النهائيات ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا بالإضافة لمنتخب خامس من بين الثلاثي الجزائر وجامبيا والجابون علماً بأنه لم يسبق له الظهور في البطولة منذ انطلاق النسخة الأولى في كوت ديفوار 2009، وتقام النسخة المقبلة من كأس أفريقيا للمحليين، في تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.