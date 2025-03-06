شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد "قطة" فى أولى مواجهات الدور الثانى من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق نادى بيراميدز لجهود لاعب الوسط أحمد عاطف قطة فى أولى مباريات مرحلة تحديد بطل الدورى الممتاز، بسبب تراكم الإنذارات.

وتأهل بيراميدز لمرحلة حسم لقب الدورى فى صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 42 نقطة.

وحصل قطة على بطاقة صفراء ثالثة فى مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأخيرة من الدور الأول، ليغيب عن أولى مواجهات حسم الدورى التى من المنتظر الكشف عن جدولها خلال الأيام المقبلة.

وحقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره سيراميكا، بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعبه باستاد الدفاع الجوى، فى أقوى مواجهات الجولة الأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الأول فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا فى المركز السادس برصيد 24 نقطة.