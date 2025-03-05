شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ركلة جزاء للأهلى أمام طلائع الجيش بعد اللجوء إلى الـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

ألغى طارق مجدى حكم مباراة الأهلى وطلائع الجيش ركلة جزاء للأحمر بعد اللجوء لتقنية "var" فى الدقيقة 61 من عمر المباراة المقامة حالياً على استاد القاهرة في الجولة الـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز (دوري nile).

وتشير النتيجة حتى الأن إلى تقدم الأهلى بهدف دون رد ، سجله جراديشار فى الدقيقة 46 من عمر المباراة.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الطلائع الذي أعلنه مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد هاني ، شِرف داري ، مصطفى العش ، كريم الدبيس ، مروان عطية ، امام عاشور ، حسين الشحات ، أشرف بن شرقي ، جراديشار ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراة الطلائع، كلاً من: محمد الشناوي وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلا من : محمد شعبان - أحمد متعب - خالد سطوحي - أحمد علاء - محمد فتح الله -خالد عوض - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد ورجب عمران

ويجلس على مقاعد بدلاء الطلائع ، كلاً من : عمرو طارق - أحمد الشيخ - عماد فتحي - عماد معوض - أحمد سمير - محمد هاني - محمد بسيوني - معاذ الحناوي وفارس حاتم.

ويمتلك الأهلي 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 28 هدف وتلقت 9 أهداف فيما يمتلك طلائع الجيش 21 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف ويحتل الطلائع المركز العاشر في البطولة.