شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام يتابع لقاء الأهلى والطلائع من مقصورة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة على متابعة لقاء الأهلي وطلائع الجيش من مقصورة ستاد القاهرة الدولي رفقة السيد مراد وجهاد جريشة عضوي اللجنة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش المقامة حالياً بإستاد القاهرة في الجولة الـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

ضغط الأهلي على الطلائع منذ بداية اللقاء وتعرض وسام أبو علي للعرقلة في منطقة جزاء الطلائع وطالب لاعبي الأهلي بركلة جزاء لكن طارق مجدي حكم القاء رفض إحتساب ركلات جزاء وأمر بإستكمال اللعب.

واصل الأهلي الضغط على الطلائع بفضل تحركات الشحات وجراديشار ووسام ابو علي لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون ترجمة الإستحواذ لتسجيل أهداف ،ونشط أداء الطلائع تدريجياً وسدد رجب عمراتن تسديدة صاروخية تصدى لها مصطفى شوبير.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سيطرة من الأهلي وفرص مُهدرة من لاعبيه وتحديداً وسام ابو علي وحسين الشحات وإمام عاشور ، مع محاولات مُتباعدة من الطلائع إلى أن ينتهي الشوط الإول بالتعادل السلبي.