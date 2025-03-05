شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في ختام المرحلة الأولى لبطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت مباراة الأهلي وطلائع الجيش بإستاد القاهرة في الجولة الـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز )دوري nile).

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الطلائع الذي أعلنه مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد هاني ، شِرف داري ، مصطفى العش ، كريم الدبيس ، مروان عطية ، امام عاشور ، حسين الشحات ، أشرف بن شرقي ، جراديشار ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراة الطلائع، كلاً من: محمد الشناوي وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

فيما يضم تشكيل طلائع الجيش، كلاً من : محمد شعبان - أحمد متعب - خالد سطوحي - أحمد علاء - محمد فتح الله -خالد عوض - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد ورجب عمران

وعلى مقاعد بدلاء الطلائع: عمرو طارق - أحمد الشيخ - عماد فتحي - عماد معوض - أحمد سمير - محمد هاني - محمد بسيوني - معاذ الحناوي وفارس حاتم.

ويُدير مباراة الأهلي وطلائع الجيش ، الحكم طارق مجدي ويعاونه أحمد لطفي وشهاب راشد مساعدين، محمود رشدي حكم رابع، عبد العزيز السيد حكما لتقنية الفيديوVAR ، وعلاء صبري مساعدا لتقنية الفيديو.

ويمتلك الأهلي 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 28 هدف وتلقت 9 أهداف ويحتل الأهلي المركز الثاني خخلف بيراميدز صاحب القمة بـ 39 نقطة ، فيما يمتلك طلائع الجيش 21 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف ويحتل الطلائع المركز العاشر في البطولة.