شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار يسجل الهدف الأول للأهلى أمام الطلائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سجل جراديشار الهدف الأول للأهلى أمام طلائع الجيش فى الدقيقة 46 من عمر المباراة المقامة على استاد القاهرة في الجولة الـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز (دوري nile).

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الطلائع الذي أعلنه مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد هاني ، شِرف داري ، مصطفى العش ، كريم الدبيس ، مروان عطية ، امام عاشور ، حسين الشحات ، أشرف بن شرقي ، جراديشار ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراة الطلائع، كلاً من: محمد الشناوي وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلا من : محمد شعبان - أحمد متعب - خالد سطوحي - أحمد علاء - محمد فتح الله -خالد عوض - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد ورجب عمران

ويجلس على مقاعد بدلاء الطلائع ، كلاً من : عمرو طارق - أحمد الشيخ - عماد فتحي - عماد معوض - أحمد سمير - محمد هاني - محمد بسيوني - معاذ الحناوي وفارس حاتم.

ويمتلك الأهلي 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 28 هدف وتلقت 9 أهداف فيما يمتلك طلائع الجيش 21 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف ويحتل الطلائع المركز العاشر في البطولة.



الأهلى وطلائع الجيش



الطلائع والأهلى



إمام عاشور



لقاء طلائع الجيش والأهلى فى الدورى المصرى



مباراة الأهلى وطلائع الجيش



مباراة طلائع الجيش والأهلى دورى نايل



محمد هانى خلال اللقاء