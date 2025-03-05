شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..بتروجت يتعادل سلبياً مع غزل المحلة في ختام المرحلة الإولى للدوري والان مع تفاصيل الخبر

تعادل بتروجت وغزل المحلة بالشوط الأول سلبيا فى المباراة المقامة بينهما باستاد السويس الجديد ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر من دورى نايل..جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى غلب عليها رغبة الفريقين فى خطف الهدف الأول من أجل تأمين موقعه فى جدول الترتيب ولم تسنح فرص كثيرة على مرمى الفريقين .

جاء تشكيل بتروجت كما يلي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: توفيق محمد - أحمد بحبح - حامد حمدان - محمود شديد

خط الوسط: - أدهم حامد - مصطفى الجمل - رشاد المتولي

خط الهجوم : شيكودى – إسماعيل بامبا – خالد أبو زيادة



وضم تشكيل غزل المحلة كلا من:

عامر عامر _ عمرو الجزار _ أحمد كاستيلو _ محمد جابر _ يحيى زكريا _ محمد بن شرقي _ موري توريه _ رشاد العرفاوي _ محمد أشرف _ عبده يحيى _ بن حموده .

البدلاء : العربي ، حمدي زكي ، وادي ، فوزي ، حميدو جريشة ، ياسين ، محمود مجدي ، عماد ميهوب