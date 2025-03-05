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بيراميدز يتفوق على الأهلى بـ5 نقاط على صدارة الدورى بعد الشوط الأول من مباريات اليوم

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  • بيراميدز يتفوق على الأهلى بـ5 نقاط على صدارة الدورى بعد الشوط الأول من مباريات اليوم 1/3
  • بيراميدز يتفوق على الأهلى بـ5 نقاط على صدارة الدورى بعد الشوط الأول من مباريات اليوم 2/3
  • بيراميدز يتفوق على الأهلى بـ5 نقاط على صدارة الدورى بعد الشوط الأول من مباريات اليوم 3/3

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القاهرة - سامية سيد - يتفوق بيراميدز بـ5 نقاط كاملة عن الأهلى فى صدارة ترتيب الدورى المصري، بعد نهاية الشوط الأول من مباراتى اليوم المقامة الأن فى الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للمسابقة، بين الأهلى وطلائع الجيش ، وبيراميدز ضد سيراميكا.

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول أمام نظيره سيراميكا، متقدما بهدف دون رد.

مصطفى فتحى يحتفل بهدفه فى سيراميكا
مصطفى فتحى يحتفل بهدفه فى سيراميكا

 

 بيراميدز يدخل هذه المباراة محتلا المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الممتاز برصيد 39 نقطة، ووفقا لنتيجة الشوط الاول يصبح رصيده 42 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الاهلى المتعادل حتى الأن مع طلائع الجيش سلبا .

الأهلى
الأهلى

 

وحال انتهاء المباراة كاملة على هذه النتائج، سيكون بيراميدز منفردا بصدارة الدورى، قبل انطلاق المرحلة الثانية من اللعب على اللقب بين الأندية التسعة الأولى فى الجدول

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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