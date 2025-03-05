شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على الأهلى بـ5 نقاط على صدارة الدورى بعد الشوط الأول من مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفوق بيراميدز بـ5 نقاط كاملة عن الأهلى فى صدارة ترتيب الدورى المصري، بعد نهاية الشوط الأول من مباراتى اليوم المقامة الأن فى الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للمسابقة، بين الأهلى وطلائع الجيش ، وبيراميدز ضد سيراميكا.

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول أمام نظيره سيراميكا، متقدما بهدف دون رد.



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بيراميدز يدخل هذه المباراة محتلا المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، ووفقا لنتيجة الشوط الاول يصبح رصيده 42 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الاهلى المتعادل حتى الأن مع طلائع الجيش سلبا .



الأهلى

وحال انتهاء المباراة كاملة على هذه النتائج، سيكون بيراميدز منفردا بصدارة الدورى، قبل انطلاق المرحلة الثانية من اللعب على اللقب بين الأندية التسعة الأولى فى الجدول