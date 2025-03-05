شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يؤدى مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، على تأدية مناسك العمرة، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، صورا من الكعبة المشرفة خلال تأدية العمرة.

وكتب عصام الحضري على صفحته الشخصية في فيس بوك " الحمد لله على تمام العمرة ..اللهم تقبل دعاءنا وتقبل منا صالح الأعمال "





بدأ عصام الحضرى مشواره مع الكرة فى نادى دمياط وتألق وصعد مع الفريق للدورى الممتاز عام 1995 والذى شهد انضمامه للمنتخب الأوليمبى ، وهو ما جعله ينضم في العام الذى يليه إلى الأهلى رسميا عام 1996 ليكون الحارس الاحتياطي بعد الحارس اللامع آن ذاك أحمد شوبير وحارس منتخب مصر في ذلك الوقت أيضا ، ولكن ذلك لم يمنعه من الاجتهاد ومواصلة التدريب والجد لاستغلال أول فرصة والتي كانت اللعب أمام المريخ بعد أقل من سنة واحدة إثر إصابة شوبير الذي اعتزل فيما بعد وحافظ الحضري على مكانه كحارس مرمى أساسي لدى النادي الأهلي.

استمر عصام الحضرى مع الأهلى ضاربا الأرقام القياسية محليا وأفريقيا ، ونجح في إحراز هدف من ركلة حرة غير مباشرة من مسافة 80 متر في مرمى كايزر تشيفر الجنوب إفريقي في مسابقة كأس السوبر الإفريقية بعد أن لعبت الصدفة دورا كبيرا في دخول الكرة للهدف. وكان له دور مؤثر في فوز الأهلي بدوري ابطال أفريقيا 2005 و2006 والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للاندية 2006

انتقل عصام الحضرى إلى نادى سيون السويسرى عام 2008 بعد حصوله على بطاقة مؤقتة من الإتحاد الدولى ، إلا أنه لم ينجح بالشكل المأمول وعاد للقاهرة سريعا .

موسم 2009 – 2010 عاد عصام الحضرى من سيون إلى الإسماعيلى بعد تسديد الأخير مبلغ 600 ألف دولار ، إلا أن الحارس انتقل في الموسم الذى يليه إلى الزمالك ولم يستمر كثيرا أيضا .



انضم عصام الحضري حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر بصفة رسمية لصفوف المريخ السودانى بعقد يمتد لعامين موسم 2010-2011 في فترة الانتقالات الشتوية.

واستمر بعدها الحضرى في الإنتقال بين العديد من الأندية مثل الإتحاد السكندرى ووادى دجلة والتعاون السعودى .

أعلن عصام الحضرى اعتزاله عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك في 6 أغسطس 2018



حقق عصام الحضرى الثلاث بطولات الأفريقية أعوام 2006 و 2008 و 2010 مع المنتخب الوطنى بقيادة عصام الحضرى ، وشارك مع الفراعنة في كأس العام عام 2018 مع الأرجنتينى كوبر .