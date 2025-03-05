شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على سيراميكا بهدف مصطفى فتحى في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول أمام نظيره سيراميكا، متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعبه بإستاد الدفاع الجوى، في أقوى مواجهات الجولة الأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وألغى حكم اللقاء هدفا لصالح سيراميكا في الدقيقة 23 عن طريق فاخري لاكاي بداعي وجود مخالفة قبل تسجيل الهدف، وتعرض زلاكا لاعب سيراميكا لإصابة قوية في الدقيقة 31 أدت لاستبداله.

وفي الدقيقة 39 تقدم بيراميدز عن طريق مصطفى فتحي بضربة جزاء، بعد تدخل من أحمد رمضان على فيستون ماييلي.

ودخل بيراميدز هذه المباراة محتلا المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

يدير أمين عمر مباراة سيراميكا وبيراميدز كحكم ساحة، على أن يعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح، ويتواجد سيد منير حكما رابعا، أما غرفة تقنية الفيديو يديرها محمد الشناوي ويعاونه وليد عبد الرازق.

يضم تشكيل بيراميدز، في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي، والوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة، والهجوم: فيستون ماييلي".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافظ - دودو الجباس".

فيما يضم تشكيل سيراميكا، في حراسة المرمى: محمد بسام، والدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني، والوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج، والهجوم: فخري لاكاي".

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "محمد كوكو - سعد سمير - احمد عابدين - عمرو قلاوة - إبراهيم محمد - أيمن موكا - يوسف عفيفي - محمد رضا - محمد رضا بوبو".