شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلى يوجه رسالة إلى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك المصاب بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

رفع جمهور الأهلى لافتة دعم لإبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق المصاب بمرض السرطان في مدرجات استاد القاهرة في الجولة الـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز (دوري nile).

ودون جمهور الأهلى على اللافتة عبارة: "المرض ينهى وتبقى الأمال وتعود أقوى بعزيمة الرجال، إبراهيم شيكا.. سلامتك يا بطل".

,يعيش لاعب الزمالك السابق والمُصاب بمرض السرطان ساعات عصيبة بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة، خلال الساعات الأخيرة.

وكشفت هبة التركي زوجة اللاعب، عن آخر تطورات حالته الصحية، قائلة إنه بعد الخضوع لمسح ذري وجلسات علاج كيماوي، تعرض لانسداد في الأمعاء، ولا يتناول الطعام منذ 11 يوما.

أشارت إلى أن إبراهيم شيكا حالته النفسية صعبة، والسرطان انتشر في جسده، والأزمة المالية تسببت في تأخر جلسات الكيماوي، وهو سبب تدهور حالته الصحية.

وكان قد قرر الجهاز الطبي المشرف على حالة اللاعب إبراهيم شيكا، نقلة إلى العناية المركزة بالمستشفى الجوي.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الطلائع الذي أعلنه مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد هاني ، شِرف داري ، مصطفى العش ، كريم الدبيس ، مروان عطية ، امام عاشور ، حسين الشحات ، أشرف بن شرقي ، جراديشار ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراة الطلائع، كلاً من: محمد الشناوي وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلا من : محمد شعبان - أحمد متعب - خالد سطوحي - أحمد علاء - محمد فتح الله -خالد عوض - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد ورجب عمران

ويجلس على مقاعد بدلاء الطلائع ، كلاً من : عمرو طارق - أحمد الشيخ - عماد فتحي - عماد معوض - أحمد سمير - محمد هاني - محمد بسيوني - معاذ الحناوي وفارس حاتم.

ويمتلك الأهلي 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 28 هدف وتلقت 9 أهداف فيما يمتلك طلائع الجيش 21 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف ويحتل الطلائع المركز العاشر في البطولة.