شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يضغط هجومياً والطلائع يفرض التعادل السلبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وطلائع الجيش المقامة حالياً بإستاد القاهرة في الجولة الـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز والنتيجة مازالت التعادل السلبي.



مباراة الأهلى وطلائع الجيش



مروان عطية خلال المباراة



مصطفى شوبير

ضغط الأهلي على الطلائع منذ بداية اللقاء وتعرض وسام أبو علي للعرقلة في منطقة جزاء الطلائع وطالب لاعبي الأهلي بركلة جزاء لكن طارق مجدي حكم القاء رفض إحتساب ركلات جزاء وأمر بإستكمال اللعب.

واصل الأهلي الضغط على الطلائع بفضل تحركات الشحات وجراديشار ووسام ابو علي لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون ترجمة الإستحواذ لتسجيل أهداف ،ونشط أداء الطلائع تدريجياً وسدد رجب عمراتن تسديدة صاروخية تصدى لها مصطفى شوبير.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الطلائع الذي أعلنه مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد هاني ، شِرف داري ، مصطفى العش ، كريم الدبيس ، مروان عطية ، امام عاشور ، حسين الشحات ، أشرف بن شرقي ، جراديشار ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراة الطلائع، كلاً من: محمد الشناوي وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

فيما يضم تشكيل طلائع الجيش، كلاً من : محمد شعبان - أحمد متعب - خالد سطوحي - أحمد علاء - محمد فتح الله -خالد عوض - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد ورجب عمران

وعلى مقاعد بدلاء الطلائع: عمرو طارق - أحمد الشيخ - عماد فتحي - عماد معوض - أحمد سمير - محمد هاني - محمد بسيوني - معاذ الحناوي وفارس حاتم.

ويُدير مباراة الأهلي وطلائع الجيش ، الحكم طارق مجدي ويعاونه أحمد لطفي وشهاب راشد مساعدين، محمود رشدي حكم رابع، عبد العزيز السيد حكما لتقنية الفيديوVAR ، وعلاء صبري مساعدا لتقنية الفيديو.

ويمتلك الأهلي 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 28 هدف وتلقت 9 أهداف ويحتل الأهلي المركز الثاني خخلف بيراميدز صاحب القمة بـ 39 نقطة ، فيما يمتلك طلائع الجيش 21 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف ويحتل الطلائع المركز العاشر في البطولة.



الأهلى وطلائع الجيش



لقاء طلائع الجيش والأهلى فى الدورى المصرى



مروان عطية