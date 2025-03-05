شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 – 3 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 – 3 – 2025 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، حسام حسن يضع الرتوش الأخيرة على قائمة منتخب مصر.

حسام حسن يضع الرتوش الأخيرة على قائمة منتخب مصر

يعقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن اجتماعات مكثفة مع جهازه المعاون لوضع الرتوش النهائية على قائمة المنتخب استعدادًا لمعسكر مارس والمقرر انطلاقه يوم 16 مارس.

الزمالك يعلن إصابة أحمد الجفالى بتمزق فى العضلة الخلفية

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها التونسي أحمد الجفالي لاعب الأبيض، بعد الإصابة التي تعرض لها بالأمس في مباراة إنبي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يعلن عن تعاقد غير مسبوق مع شركة الكرة بالنادي

وقع النادي الأهلي و شركة الأهلي لكرة القدم عقدًا، تؤول بموجبه كافة الحقوق التجارية والإعلانية، وحقوق الصورة، وحقوق الظهور الخاصة بلاعبي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى شركة الأهلي لكرة القدم، وذلك في مقابل أن تتحمل الشركة نسبة من ميزانية التعاقدات الخاصة بلاعبي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

غداً.. الزمالك يعقد مؤتمراً صحفياً للحديث عن ملفات خاصة بقطاع كرة القدم

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك،في الثانية ظهر غداً الخميس مؤتمراً صحفياً في المركز الإعلامي بالقلعة البيضاء للحديث عن كافة الأمور التي تخص قطاع الكرة،وترتيبات المرحلة المقبلة.

محمد إسماعيل يرحل عن إنبى بعد الخسارة من الزمالك

اعتذر محمد إسماعيل المدير الفنى لإنبي عن الاستمرار فى تدريب الفريق البترولى بعد الخسارة أمام الزمالك فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يعلن تعافى أحمد فتوح من التهابات الركبة

شهدت تدريبات فريق الزمالك، التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض، استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة كأس مصر.

إجراء قرعة المرحلة الثانية للدوري العام "القسم الثاني"

أجريت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة المرحلة الثانية للدوري العام "القسم الثاني".