شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تصدر دوري محترفي اليد ..والزمالك ثانيا والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 30 نقطة بعد انتهاء ثامن جولات المرحلة النهائية للمنافسة علي اللقب.

بينما حل الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 25 نقطة يليه سبورتنج ثالثا برصيد 21 نقطة ومن بعده سموحة رابعا برصيد 18 نقطة ثم طلائع الجيش خامسا برصيد 13 نقطة .

و تقام الجولة التاسعة بعد غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، الزمالك مع هليوبوليس والأهلي مع سموحة والبنك الأهلي مع طلائع الجيش و سبورتنج مع الزهور .