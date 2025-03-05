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الأهلي يواصل تصدر دوري محترفي اليد ..والزمالك ثانيا

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الأهلي يواصل تصدر دوري محترفي اليد ..والزمالك ثانيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 05 مارس 2025 09:21 م

واصل فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 30 نقطة بعد انتهاء ثامن جولات المرحلة النهائية للمنافسة علي اللقب.

بينما حل الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 25 نقطة يليه سبورتنج ثالثا برصيد 21 نقطة ومن بعده سموحة رابعا برصيد 18 نقطة ثم طلائع الجيش خامسا برصيد 13 نقطة .

و تقام الجولة التاسعة بعد غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، الزمالك مع هليوبوليس والأهلي مع سموحة والبنك الأهلي مع طلائع الجيش و سبورتنج مع الزهور .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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