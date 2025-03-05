شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن مواعيد ربع نهائي كأس مصر للرجال والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن مواعيد مواجهات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 .

ومن المقرر أن يقام لقاء الاتحاد السكندري مع الجزيرة يوم 11 مارس الجاري ، فيما تقام مباريات إيسترن كومباني مع الأهلي وبتروجت مع القناة والزمالك مع سموحة .

ومن ناحية أخري أعلن اتحاد الطائرة استضافة صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر لمباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 علي مدار يومي 7 و8 مارس الجاري بحضور جماهيري .

ويشهد دور نصف النهائي يوم الجمعة 7 مارس مواجهتي بين الأهلي أمام بتروجت الثامنة والنصف مساءً والزمالك مع سبورتنج فى العاشرة والنصف مساء، علي أن يقام الدور النهائي في اليوم التالى.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.