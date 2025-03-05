الامارات | تعادل شباب الأهلي والشارقة «آسيوياً».. وحسم المتأهل يتأجل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل شباب الأهلي وضيفه الشارقة 1-1، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من «دوري أبطال آسيا 2» ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي لمباراة العودة المقررة الأربعاء المقبل في الإمارة الباسمة.

وجاءت المباراة حماسية ومثيرة في شوطيها، وإن ظهرت الأفضلية في الحصة الأولى لمصلحة الشارقة الذي اختار مدربه الروماني أولاريو كوزمين أسلوب لعب صعّب مهمة لاعبي شباب الأهلي في الوصول لمرمى الحارس عادل الحوسني من خلال السيطرة على وسط الميدان، وزيادة الكثافة العددية في نصف ملعبه عند فقدان الكرة، ما حال دون أن يتعرض مرماه لأي تهديد على مدار هذا الشوط.

وبدأ الشارقة تدريجيا يطمع في النتيجة، فاعتمد على تحولات هجومية كانت مؤثرة في بعض الأحيان، فحصل على ضربة ثابتة من مشارف الصندوق نفذها عادل تاعرابت فوق العارضة.

وبعدها أضاع عثمان كامارا فرصة ذهبية على «الملك» للتقدم، حينما استقبل كرة كايو لوكاس وهو في مواجهة المرمى، ليسدد كرة أرضية أبعدها رينان قبل أن تتجاوز الخط «45+2».

وحضرت الإثارة مبكراً في الحصة الثانية، إذ نجح شباب الأهلي في تسجيل هدف السبق عن طريق المهاجم سردار آزمون الذي تلقى تمريرة في عمق دفاعات الشارقة من زميله سعيد عزت الله، ليتابعها في المرمى لحظة خروج الحارس لملاقاته «46».

وتابع الشارقة محاولاته الهجومية وضاعت عليه فرصة التعادل من كرة رأسية لعبها كايو لترتد من حارس شباب الأهلي أمام لوان بيريرا سددها فوق العارضة «53».

وتكللت جهود الشارقة بإحراز هدف التعادل عن طريق كايو لوكاس الذي انطلق وسط دفاعات شباب الأهلي وسدد كرة صعبة على حارس شباب الأهلي «68».

وتواصل بحث الفريقين عن الفوز لكن المواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي.