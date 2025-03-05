شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مثير يُشعل مواجهة الأهلي والطلائع ما بين الصعود للقمة والبقاء مع الكبار والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مباراة الأهلي وطلائع الجيش الليلة في الدوري الممتاز ( دوري NILE ) ندية وإثارة يحكم دوافع كلا الفريقين من اللقاء ، بسبب رغبة كل فريق في حصد النقاط الثلاثة لتحقيق هدفه المنشود.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في التاسعة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة في الجولة الـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز )دوري nile).

الأهلي يرغب في الفوز من أجل الصعود إلى قمة الدوري ومنافسة بيراميدز الذي يتفوق بفارق ثلاث نقاط وسيلعب في نفس التوقيت مع سيراميكا، كما يرغب الطلائع بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني في الوصول إلى النقطة 24 والتواجد مع أول 9 فرق بمرحلة التتويج، وحسم مصيره بيده دون انتظار هدايا الفرق الأخرى.

ويمتلك الأهلي 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 28 هدف وتلقت 9 أهداف ويحتل الأهلي المركز الثاني خخلف بيراميدز صاحب القمة بـ 39 نقطة ، فيما يمتلك طلائع الجيش 21 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف ويحتل الطلائع المركز العاشر في البطولة.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الطلائع الذي أعلنه مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد هاني ، شِرف داري ، مصطفى العش ، كريم الدبيس ، مروان عطية ، امام عاشور ، حسين الشحات ، أشرف بن شرقي ، جراديشار ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراة الطلائع، كلاً من: محمد الشناوي وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلا من : محمد شعبان - أحمد متعب - خالد سطوحي - أحمد علاء - محمد فتح الله -خالد عوض - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد ورجب عمران

ويجلس على مقاعد بدلاء الطلائع ، كلاً من : عمرو طارق - أحمد الشيخ - عماد فتحي - عماد معوض - أحمد سمير - محمد هاني - محمد بسيوني - معاذ الحناوي وفارس حاتم.

وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر وبعض لاعبي الفريق بُمعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق المباراة التي يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري والتي كان أخرها الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف ، كما يطمح الطلائع في استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما.