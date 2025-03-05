شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. شريف عثمان اترفض في محل ألبان فأصبح أسطورة أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطل اليوم فى خارج الملعب هو شريف عثمان بطل رفع الأثقال البارالمبى، والحاصل على 3 ذهبيات وفضية في الدورات البارالمبية.

شريف عثمان بدأ حياته فى محافظة المنيا وجاء إلى القاهرة بعد أن تخرج من كلية أداب لغة عربية عام 2003، وبدأ البحث عن عمل ، وأول فرصة كانت للعمل كبائع فى أحد محال الألبان، إلا أن صاحب العمل رفض أن يعمل لديه بسبب إصابته وإعاقته فهو من ذوى الهمم، والعمل يحتاج من يتحرك كثيرا، فترك العمل وبحث عن فرصة أخرى، وبقى على هذا الوضع لمدة سنتين، ثم عمل في شركة تستورد جلد ، واستمر بها فترة طويلة وصاحب العمل ساعده وقدر ظروفه.

وعاد شريف عثمان الى المنيا ومارس الرياضة التى كان يمارسها أيام الدراسة الجامعية، وهى رفع الأثقال، والتي ابتعد عنها عامين للبحث عن فرصة عمل تناسب ظروفه الصحية،حتى بدأ رحلته مع الرياضة عام 2005،والتي تدرج بها حتى أصبح أسطورة في لعبته.

اول ميدالية يحصل عليها كانت فضية العالم كوريا 2006، وكانت وش السعد عليه ، وكانت اول مكافأة في البطولة كانت 10 الاف جنيه عن الفضية .