شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الأسبوع الـ ١٧ من بطولة الدوري العام ، وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - احمد عابدين - عمرو قلاوة - إبراهيم محمد - أيمن موكا - يوسف عفيفي - محمد رضا - محمد رضا بوبو.