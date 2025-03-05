شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الأسبوع الـ ١٧ من بطولة الدوري العام ، وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني.
خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - سعد سمير - احمد عابدين - عمرو قلاوة - إبراهيم محمد - أيمن موكا - يوسف عفيفي - محمد رضا - محمد رضا بوبو.
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