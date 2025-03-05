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علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز فى الدوري

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علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الأسبوع الـ ١٧ من بطولة الدوري العام ، وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - احمد القندوسي -  محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - احمد عابدين - عمرو قلاوة - إبراهيم محمد - أيمن موكا - يوسف عفيفي - محمد رضا - محمد رضا بوبو.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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