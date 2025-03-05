شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي وعمر كمال وربيعة وأكرم توفيق على دكة الأهلي أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي في مباراة طلائع الجيش الليلة ، كلاً من: محمد الشناوي وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

فيما يضم تشكيل الأهلي الذي أعلنه مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد هاني ، شِرف داري ، مصطفى العش ، كريم الدبيس ، مروان عطية ، امام عاشور ، حسين الشحات ، أشرف بن شرقي ، جراديشار ووسام أبو علي.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في التاسعة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة في الجولة الـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز )دوري nile).

وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر وبعض لاعبي الفريق بُمعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق المباراة التي يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري والتي كان أخرها الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف ، كما يطمح الطلائع في استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما.

ويمتلك الأهلي 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 28 هدف وتلقت 9 أهداف فيما يمتلك طلائع الجيش 21 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.