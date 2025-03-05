شكرا لقرائتكم خبر عن وسام وجراديشار فى هجوم الأهلي أمام الطلائع ومصطفى شوبير لحراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة في الجولة الـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز )دوري nile).

ويضم التشكيل ، كلاً من : مصطفى شوبير، محمد هاني ، أشِرف داري ، مصطفى العش ، كريم الدبيس ، مروان عطية ، إمام عاشور، حسين الشحات، أشرف بن شرقي ، جراديشار ووسام أبو علي.

وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر وبعض لاعبي الفريق بُمعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق المباراة التي يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري والتي كان أخرها الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف ، كما يطمح الطلائع في استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما.

ويمتلك الأهلي 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 28 هدف وتلقت 9 أهداف فيما يمتلك طلائع الجيش 21 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.