شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي ..المارد الأحمر يصل استاد القاهرة لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى إستاد القاهرة لخوض مباراة طلائع الجيش في الجولة الـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز (دوري nile).

مباراة الاهلي امام طلائع الجيش

مباراة الاهلي وطلائع الجيش تستحوذ على إهتمامات جماهير المارد الأحمر كونها اللقاء الأخير للفريق في المرحلة ويطمح في الفوز بها لمواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري.

موعد مباراة الإهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في التاسعة من مساء اليوم ،الإربعاء، بإستاد القاهرة في ختام المرحلة الإولى لبطولة الدوري ، وتنقل قناة اون سبورت مباراة الأهلي وطلائع الجيش مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر وبعض لاعبي الفريق بُمعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق المباراة التي يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري والتي كان أخرها الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف ، كما يطمح الطلائع في استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما.

ويمتلك الأهلي 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 28 هدف وتلقت 9 أهداف فيما يمتلك طلائع الجيش 21 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.