شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن سبورت فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق فريق الزمالك صفحة مباراته أمام إنبى التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من منافسات دوري نايل من أجل الاستعداد لمباراته القادمة أمام مودرن سبورت بكأس مصر.

ويهتم الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات مودرن سبورت لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وتعد مباراة مودرن سبورت هى المواجهة الخامسة فى القيادة الفنية للبرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، الأهلى، وزد اف سى ، وانبى.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن سبورت بكأس مصر

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة 7 مارس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وتخطى الزمالك عقبة أبو قير للأسمدة في دور الـ 32 للبطولة بهدفين دون رد سجلهم زيزو ومصطفى شلبى، بينما تخطى مودرن سبورت عقبة فريق الشمس 5-2 في نفس الدور.

وتشهد البطولة غياب الأهلي بسبب اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية، حيث تنص اللوائح على استبعاده من البطولة.

يذكر أن بيراميدز، توج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت بكأس مصر

وتنقل المباراة التي ستجمع بين الزمالك ومودرن سبورت في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات كأس مصر في نسختها الحالية.