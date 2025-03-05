شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. الزمالك يعقد مؤتمراً صحفياً للحديث عن ملفات خاصة بقطاع كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك،في الثانية ظهر غداً الخميس مؤتمراً صحفياً في المركز الإعلامي بالقلعة البيضاء للحديث عن كافة الأمور التي تخص قطاع الكرة،وترتيبات المرحلة المقبلة.

ويحضر المؤتمر الصحفى أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، فى وجود الصحفيين والإعلاميين للحديث عن تفاصيل المرحلة المقبلة.

في سياق مختلف عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ملعب النادي، استعداداً للقاء موردن سبورت المقبل في بطولة كأس مصر.

وحرص المدير الفني على تهنئة اللاعبين بالفوز على إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأشاد بمستوى اللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة.

وطالب بيسيرو اللاعبين بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتاً، و التركيز في الفترة الحالية، استعداداً للقاء مودرن سبورت المقبل في كأس مصر، وشدد على أهمية الفوز لمواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.

وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.