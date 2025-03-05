شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة طارق مجدى قبل مواجهة الطلائع؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، مباراة الأهلى ضد طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى "دورى nile"، للحكم طارق مجدى.

يدير المباراة الحكم طارق مجدي ويعاونه أحمد لطفي وشهاب راشد مساعدين، محمود رشدي حكم رابع، عبد العزيز السيد حكما لتقنية الفيديوVAR ، وعلاء صبري مساعدا لتقنية الفيديو.

الأهلى وصافرة طارق مجدى

وتُعد هذه مباراة اليوم هى الثانية التى يقودها طارق مجدى للأهلى فى الدورى المصرى هذا الموسم بعدما أدار مباراة الأهلى ومودرن سبورت والتي انتهت بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأدار طارق مجدى 17 مباراة سابقة لفريق الأهلى في كل المسابقات، ولم يتذوق الأحمر طعم الخسارة معه، إذ فاز 14 مرة وتعادل 3 مرات.

وضمنت أندية بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي وسيراميكا وفاركو والبنك الأهلي التواجد في مجموعة التتويج.

وضمنت 7 أندية التواجد في مجموعة الهبوط وهي الاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت وسموحة.