شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم: حمام إبراهيم يكشف إسقاط الترجى رغم اللعب فى نهار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

حمام إبراهيم نجم الإسماعيلى السابق، يقول إنه خاض العديد من المباريات فى شهر رمضان المبارك حينما كان لاعبًا على رأسها مباراة العودة أمام الترجي عام 2003 فى الدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

ويضيف نجم الدراويش أن الفريق التونسي أصر على إقامة المباراة فى نهار رمضان من أجل وضع ضغط إضافي على اللاعبين بسبب الصيام لكن بفضل الله ثم جيل محترم ضم نجوماً على أعلى مستوى نجحنا فى تكرار الإنتصار بنفس نتيجة لقاء الذهاب بالإسماعيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفًا وإقصاء أفضل فريق فى أفريقيا خلال تلك الفترة ورغم المضايقات والأزمات التى تعرضنا لها فى المباراة".

وواصل "أنا أعشق هذا الشهر الكريم وأفضل دائما قضاءه بجانب أسرتي والاستمتاع بأجواء لمة العيلة وأداء الفروض والصلاوات جماعة بالمسجد".