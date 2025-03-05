شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة المرحلة الثانية للدوري العام "القسم الثاني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة المرحلة الثانية للدوري العام "القسم الثاني".

وتضم المجموعة الأولى بالمرحلة الثانية بالدوري العام "القسم الثاني" أندية النصر للتعدين، الأقصر، المدينة المنورة، توت عنخ آمون، أسمنت أسيوط ومصر المقاصة.

وتضم المجموعة الثانية العبور، النصر، بورفؤاد، الإنتاج الحربي، الجمهورية بشبين الكوم وتيم إف سي، بينما تضم المجموعة الثالثة مالية كفر الزيات، مركز شباب القزازين، مركز التنمية الشبابية بتلا، الأوليمبي، دلفي وألعاب دمنهور.