شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تعافى أحمد فتوح من التهابات الركبة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت تدريبات فريق الزمالك، التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض، استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة كأس مصر.

وكان أحمد فتوح غاب عن الفريق الأبيض في مباراة إنبي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب معاناته من التهابات في الركبة، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي، و فضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي استبعاده من اللقاء الأخير، لتجهيزه بأفضل شكل ممكن للمباريات المقبلة.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات التأهيلية والفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي، بعد الاطمئنان على حالته من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.