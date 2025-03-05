شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يدرس تعديل اللوائح لزيادة المحترفين في الدوريات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي وضع تعديلات علي الأسس ولائحة الاحتراف ووضع بنود تُسهّل عملية احتراف لاعبي الأندية المصرية المختلفة، في الدوريات العالمية وهي الخطوة التي لابد ان تتحقق من اجل استمرار عملية التطوير والسعي نحو منظومة محترفة علي اعلي مستوي يهدف اليها مجلس الاتحاد المنتخب .

ويعكف المجلس علي وضع ضوابط تُسهّل عملية الاحتراف أمام اللاعبين وتمنع تقيدهم وتشجعهم علي السعي وراء تجارب احترافية خارجية مع توفير الدعم لهم ، مع التاكيد علي ضمان حقوق الأندية المحلية وتحقيق الاستفاده المتبادلة والاتفاق علي ان الجميع يستهدف نجاح منظومة كرة اليد والمنتخبات المصرية التي تعمل المنظومة لخدمتها والسعي نحو تصدرها المشهد واعتلاء منصات التتويج ، ولم يتحقق ذلك دون فتح باب الاحتراف علي مصراعيه امام كل النماذج الواعدة في كل الفئات العمرية من اجل تحقيق حلمنا والتتويج بميدالية في "لوس انجلوس " .

يأتي ذلك مع الوضع في الاعتبار كم النجاح والتطور الذي حدث لمنتخبنا في وجود كوكبة من نجومنا في الدوريات العالمية وحاليا نحتاج الي المزيد من اجل خطوة عالمية جديدة بعد المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة ، وهو المركز الذي لم يتحقق منذ اكثر من ٢٠ عاما .