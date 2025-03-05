شكرا لقرائتكم خبر عن 39 مباراة جمعت الأهلى مع الطلائع قبل لقاء الليلة بالدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، تحديا جديدا عندما يواجه فريق طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى "دورى nile".



مواجهات الأهلى ضد طلائع الجيش

مواجهات الأهلى ضد طلائع الجيش

التقى الأهلى مع طلائع الجيش فى 39 مباراة قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر 30 فوز وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 71 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا، وانتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة الانتصارات لملاحقة بيراميدز على القمة بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون محمد مجدى أفشة وعلى معلول وطاهر محمد طاهر و يحيى عطية الله ورضا سليم و كريم فؤاد للإصابة ويتسلح المارد الأحمر بنجومه المتألقين جراديشار و إمام عاشور بجانب حسين الشحات وكريم الدبيس ووسام أبو على وأشرف بن شرقى.

في المقابل، يتطلع عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الاهلى اليوم لمواصلة نتائجه الايجايبة في المسابقة المحلية ، وحذر بسيونى لاعبى فريقه من خطورة ثلاثى النادي الأهلي أشرف بن شرقى ،و إمام عاشور، والسلوفيني جراديشار.

وشدد عبد الحميد بسيونى على لاعبيه ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية وعدم ترك مساحة للتسديد يمكن استغلالها من لاعبي الأهلي في لقاء الليلة ، ويتطلع بسيونى لتحقيق نتيجة إيجايبة لإنهاء الدور الأول في التسعة الكبار.