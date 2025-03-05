شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شكشك لاعب إنبى بمزق فى العضلة الأمامية بعد مشاركته أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها مصطفى شكشك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي إصابته بمزق في العضلة الأمامية،ليتأكد غياب اللاعب عن مباراة الفريق المقبلة في ربع نهائي بطولة كأس يوم 15 مارس الجاري ولم يتحدد طرفها.

وكان مصطفى شكشك تعرض للإصابة في مباراة الزمالك بالأمس في الدقيقة 22 ولم يستطع استكمال اللقاء ودخل خالد حسن بديلاً له.

فى سياق متصل اعتذر محمد إسماعيل المدير الفنى لإنبي عن الاستمرار فى تدريب الفريق البترولى بعد الخسارة أمام الزمالك فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعانى إنبى من التراجع على مستوى النتائج منذ تولى محمد إسماعيل القياد الفنية للفريق البترولي، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد خلال 9 مباريات أمام سموحة.

وفاز فريق الزمالك على نظيره إنبى بنتيجة 3-0 فى المباراة التي جمعتهما مساء الأمس الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري، وهو الفوز الأول للفارس الأبيض تحت قيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الذى تعادل فى 3 مواجهات ماضية.

سجل ثلاثية الزمالك، عبد الله السعيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 53، وسجل ناصر منسى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 66، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 94.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 ويستعيد المركز الثالث من المصرى البورسعيدى، حيث خاض الفارس الأبيض 17 مباراة حقق 9 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل انبى المركز الـ 17 برصيد 12 نقطة من 17 مباراة حقق انتصاران، و6 تعادلات و8 هزائم.