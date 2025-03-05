شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. إيناس الجبالى تقدم طريقة عمل السمك السنجارى والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نجمة اليوم في "الكابتن في المطبخ" ايناس الجبالى بطلة رفع الاثقال لقصار القامة، والتي تقدم طريقة عمل السمك السنجارى في الوصفة التالية ..

المقادير

كيلو سمك بوري.

2 بصلة مفرومة.

ثمرة من الطماطم المقطعة إلى مكعبات.

نصف ثمرة من الفلفل الأخضر المقطع إلى شرائح.

نصف ثمرة من الفلفل الأحمر المقطع إلى شرائح.

نصف ثمرة من الفلفل الأصفر المقطع إلى شرائح.

ثمرة من الفلفل الأحمر الحار المقطع إلى حلقات.

2 ثمرة من الجزر المبشور

طريقة الوصفة

نقوم بتنظيف السمك وغسله جيدا، ونقعه في ماء وليمون، ثم نجهز حشو السمك، نقطع الطماطم والبصل والفلفل شرايح ثم الكمون والكزبره ونضيف عليهم جميع التوابل وعصير الليمون ونقلبهم جيدا ثم نضع الخلطة داخل السمك ونقوم برصه في صينية التسوية ونرش على الوجه بقليل من الزيت، وندخله الفرن حتى تمام النضج