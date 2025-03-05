شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد على رأس غيابات سيراميكا أمام بيراميدز في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، 4 لاعبين اليوم عندما يواجه بيراميدز فى التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile.

ويغيب عن سيراميكا كل من حسين السيد وأحمد هانى للإيقاف، بالإضافة إلى محمد شكرى لعدم الجاهزية بعد العودة من الرباط الصليبى، وعبد الله مجدى بسبب إصابة قطع الضامة التي تبعده 3 أسابيع.

يدخل سيراميكا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تغيير الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادى والتعاقد مع على ماهر الذى حقق مع الفريق أولى انتصاراته الجولة الماضية على بتروجت بأربعة أهداف مقابل هدف رفعت رصيد الفريق إلى 24 نقطة في المركز السادس .

ويسعى على ماهر لمواصلة العروض القوية من أجل المنافسة على المربع الذهبى واللعب في الكونفيدرالية الأفريقية العام المقبل خاصة وأن الفريق يمتلك ذخيرة كبيرة من اللاعبين.

الأهرام ضد سيراميكا

وتتسم مواجهات سيراميكا وبيراميدز بالندية والإثارة، حيث تواجه الفريقان في 11 مباراة قبل لقاء اليوم، حيث حقق بيراميدز الفوز في 6 مباريات وفاز سيراميكا في 4 لقاءات وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما، سجل لاعبو الفريق السماوى 25 هدفا، بينما سجل لاعبو سيراميكا 24 هدفا.