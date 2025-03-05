اخبار الرياضه

الامارات | الاتحاد الآسيوي يحدد أرض مباراة الإمارات وكوريا الشمالية

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الاتحاد الآسيوي يحدد أرض مباراة الإمارات وكوريا الشمالية 1/2
  • الامارات | الاتحاد الآسيوي يحدد أرض مباراة الإمارات وكوريا الشمالية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يحدد أرض مباراة الإمارات وكوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة المنتخب الإماراتي مع نظيره الكوري الشمالي المقررة في 25 مارس الجاري على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

 ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في التصفيات برصيد 10 نقاط خلف أوزبكستان الثاني (13 نقطة) وإيران المتصدر برصيد (16 نقطة).

وسيواجه الأبيض الإماراتي نظيره الإيراني في 20 مارس الجاري، ثم يتقابل مع الكوري الشمالي في 25 منه.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يقيم مباريات منتخب كوريا الشمالية خارج أرضه، وكان قد بدأ التصفيات باللعب في لاوس قبل نقلها إلى الرياض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا