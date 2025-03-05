الامارات | الاتحاد الآسيوي يحدد أرض مباراة الإمارات وكوريا الشمالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة المنتخب الإماراتي مع نظيره الكوري الشمالي المقررة في 25 مارس الجاري على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في التصفيات برصيد 10 نقاط خلف أوزبكستان الثاني (13 نقطة) وإيران المتصدر برصيد (16 نقطة).

وسيواجه الأبيض الإماراتي نظيره الإيراني في 20 مارس الجاري، ثم يتقابل مع الكوري الشمالي في 25 منه.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يقيم مباريات منتخب كوريا الشمالية خارج أرضه، وكان قد بدأ التصفيات باللعب في لاوس قبل نقلها إلى الرياض.