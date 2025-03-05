الامارات | قائمة جديدة للمنتخب.. استدعاء كايو لوكاس وعودة سلطان عادل

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شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة جديدة للمنتخب.. استدعاء كايو لوكاس وعودة سلطان عادل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي عن قائمة المنتخب الوطني الأول قائمة الأبيض لمباراتي إيران وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026 المقررتين خلال مارس الجاري.
وشهدت القائمة استدعاء لاعب الشارقة كايو لوكاس الحاصل على الجنسية الإماراتية أخيراً، وعودة المهاجم الصريح سلطان عادل إلى صفوف الأبيض.
وتالياً القائمة الجديدة للمنتخب الوطني:
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