شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الطلائع الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، تحديا جديدا في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، عندما يواجه فريق طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى "دورى nile".



أرقام كولر مع الأهلى

أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 152 مباراة، فاز فى 105 لقاءات وتعادل فى 30 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 300 هدف وتلقت شباكهم 118 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 84 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين مساء ‏الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

ضمت قائمة الفريق كلا من:‏ محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق ووسام أبو علي ونيتس جراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وأحمد رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وأشرف بن شرقي وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.