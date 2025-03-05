اخبار الرياضه

ممر شرفى لـ شيكابالا فى مران الزمالك احتفالاً بعيد ميلاده

0 نشر
0 تبليغ

ممر شرفى لـ شيكابالا فى مران الزمالك احتفالاً بعيد ميلاده

شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى لـ شيكابالا فى مران الزمالك احتفالاً بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 05 مارس 2025 04:24 م

نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، ممراً شرفياً لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الأبيض، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في بطولة كأس مصر.

وقام اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري بتقدم التهنئة لقائد الفريق بمناسبة عيد ميلاده، وتمنوا له مزيد من العطاء والنجاحات مع الزمالك.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements