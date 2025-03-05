شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يعلن جدول منافسات كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني عن جدول منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بنادي النادي خلال الفترة من 6 الى 9 مارس الجاري.

وتبدأ غدا الخميس منافسات الأدوار التمهيدية لفردي السيدات في التاسعة صباحا وصولا إلى منافسات الدور الرئيسي ، بينما تقام الجمعة منافسات فردي الرجال حيث تبدأ الأدوار التمهيدية في التاسعة صباحا وصولا إلى منافسات الدور الرئيسي .

وتقام يوم السبت المقبل نهائيات فردي الرجال والسيدات حيث تبدأ في الثامنة صباحا منافسات دور ال64 للسيدات وفي العاشرة إلا ثلث صباحا منافسات دور ال64 للرجال وتستكمل المنافسات على مدار اليوم ، بينما تبدأ منافسات نصف النهائي للرجال والسيدات في الرابعة والنصف عصرا وصولا إلى تحديد أصحاب الميداليات في كل فئة.

وتختتم البطولة يوم الأحد المقبل بمنافسات الفرق للرجال والسيدات ، حيث تبدأ في الثامنة صباحا دور ال32 للفئتين ، وصولا إلى النهائي وتتويج أصحاب الميداليات .

ويشارك في البطولة 46 دولة مختلفة يمثلهم 428 لاعباً ولاعبة حتى الآن بواقع 242 لاعباً في منافسات فردي الرجال و186 لاعبة في منافسات فردي السيدات، كما تشهد البطولة مشاركة 26 منتخباً في منافسات فرق الرجال و 22 منتخباً في فرق السيدات.

وجاءت الدول المشاركة على النحو التالي: مصر – روسيا – الارجنتين – النمسا – البرازيل – كندا – الصين – كولومبيا – كرواتيا – اسبانيا – فرنسا – بريطانيا – المانيا – اليونان – هونج كونج – المجر – الهند – ايطاليا – اليابان – كوريا – لوكسمبورج – موريشيوس – الفلبين – بولندا – رومانيا – سنغافورة – سلوفاكيا – السويد – تايبيه الصينيه – تونس – تركيا – اوكرانيا – امريكا – فنزويلا – الجزائر – انجولا - بلجيكا – البحرين – التشيك – المكسيك – نيوزيلاندا – بيرو – قطر – سويسرا - اوزبكستان - هولندا.

وكانت مصر نالت إشادات واسعة بعد تنظيمها كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات والفرق، بصالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير والتي حقق فيها أبطال مصر ميداليتين بواقع ذهبية الفرق رجال وبرونزية فردي السيدات.