شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 5-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 5 - 3 - 2025، هى خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة.

حسام حسن يضع الرتوش الأخيرة على قائمة منتخب مصر

يعقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن اجتماعات مكثفة مع جهازه المعاون لوضع الرتوش النهائية على قائمة المنتخب استعدادًا لمعسكر مارس والمقرر انطلاقه يوم 16 مارس.

الإسماعيلى بدون عماد حمدى فى أولى مباريات مجموعة الهروب من الهبوط

يفقد فريق الإسماعيلى خدمات عماد حمدى لاعب الوسط الدراويش، فى أولى مبارياته فى الدور الثانى لحسم الهروب من الهبوط لدورى المحترفين الموسم المقبل، بعدما أنهى مشواره فى الدور الأول بالمركز السادس عشر فى ترتيب دورى nile.

فحوصات طبية لـ أحمد الجفالى فى الزمالك بعد الإصابة أمام إنبى

يخضع أحمد الجفالى لاعب فريق الزمالك إلى فحوصات طبية اليوم، للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التى تعرض لها أمس خلال مباراة فريقه أمام إنبى بالجولة السابعة عشر من بطولة الدورى، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

بيسيرو يطلب سرعة تجهيز المصابين فى الزمالك

طلب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك تقريرا من الجهاز الطبى عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق وموعد عودتهم للمشاركة مع الفريق، خلال الفترة المقبلة، والتى تغيبوا عن مباريات الفريق فى الفترة الأخيرة بسبب الاصابات.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام طلائع الجيش فى لقاء اليوم.. بن شرقى أساسى

يلتقى فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى "دورى nile".

إصابات أحمد فتوح تدفع الزمالك إلى تحرك جديد فى ملف محمود بنتايج

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لتفعيل عقد شراء المغربى محمود بنتايج لاعب سانت إتيان الفرنسى المعار إلى القلعة البيضاء، فى الوقت الذى يتعرض فيه أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق للإصابات فى الفترة الأخيرة.

تامر مصطفى يقترب من تدريب الإسماعيلى خلفا لـ عماد سليمان

توصل المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، لاتفاق مع تامر مصطفى مدرب إنبى السابق لقيادة الدراويش خلفا لـ عماد سليمان، الذى أنهى مهمته فى قيادة الفريق فى ما تبقى من مباريات فى الدور الأول خلفا لـ حمد إبراهيم الذى قدم استقالته.