شكرا لقرائتكم خبر عن احنا فى خدمتك.. 6 خطوات تضع ابنك على طريق محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة، ونبدأ اليوم الخامس بتحديد الخطوات التى تضع ابنك على طريق محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي.

1- دعم طفلك من أهم الأمور النفسية التى ستقوى من مهاراته وقدراته.

2- تقديم مكافأة لابنك سيكون أمر جيد لتحفيزه على مواصلة تدريباته واحترام مواعيده الخاصة بالتمرين.

3- المشاركة وحب التعاون مع الآخرين من الأمور الهامة لتربية طفل رياضى يتمتع بأخلاق جيدة.

4- أسوأ الأسباب التى لابد من تجنبها عند تربية الطفل الذى تريدينه أن يصبح رياضيا، هو البعد عن الغرور.

5- أمر مهم لانتاج رياضى يتمتع بجسم صحى، أن يتناول غذاء صحيا ومتوازنا يحتوى على كافة العناصر الغذائية.

6- سيتطلب نجاح ابنك فى رياضته أن ينظم وقته بين الدراسة والتدريبات.